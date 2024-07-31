Освіжаємо машину: що можна покращити в салоні авто

Спираючись на досвід професійних інсталяторів, можна сказати, що саме в салоні машини більше всього резервів для її оновлення і вдосконалення. І з точки зору безпеки і законодавства в інтер’єрі все теж найбільш адекватно.

Що можна покращити в салоні

Якщо не говорити про радикальну перебудову інтер’єру типу заміни торпедо чи всієї оббивки, апгрейд у "житловій зоні" авто найчастіше розвивається у двох напрямках. В моделі відносно старших поколінь власник намагається "начинити" салон більш сучасним обладнанням, а коли авто само по собі молоде, його бажають підняти до рівня більш повних комплектацій.

Крісла

Замінюють в першу чергу передні крісла, найчастіше – заради великої кількості регулювань, шкіряної оббивки, примусової вентиляції, вбудованого масажера і підігріву. Проте треба бути готовим залучити майстрів-професіоналів: зварювальника, який переробить кріплення до підлоги (якщо крісла від геть іншої моделі), та електрика, який підключить обладнання нових сидінь до проводки та кнопок управління машини.

Обладнання

До багатьох популярних у нас моделей можна підібрати додаткові системи комфорту від її топових комплектацій. В багатьох марок є можливість додати до недорогої спочатку машини цілий перелік простого і складного обладнання – від елементарних світильників у стелю до керма з підігрівом і мультимедіа з GPS-навігатором. Особливо добре, коли в подібних випадках втручання в штатні системи виходить мінімальним.

Приємні дрібниці

Інтернет пропонує безліч аксесуарів для підвищення комфортності салону. Так, якість багатьох може бути сумнівною, але чимало й таких, що дійсно варті уваги: тримач для смартфона, шкіряна оббивка керма, підлокітник з зручним боксом, додаткові розетки 12 вольт та USB-порти, підсвітлення підлоги чи зони виходу за машини тощо. Зверніть увагу, що часто ці пристрої розраховані на самостійну інсталяцію.

Акустичний комфорт

У багатьох сучасних – і цілком шанованих – моделях акустичний комфорт залишає бажати кращого. Між тим, дієвий спосіб покращити комфорт в салоні – використати додаткові шумо- та віброізоляційні матеріали. Щоправда, для цього доведеться повністю розібрати оббивку підлоги, дверей та кік-панелей. І якщо машина більш-менш високого класу, до цього краще залучити досвідченого фахівця, який допоможе обійтися без зламаного пластику і загублених пістонів. І перед нанесенням "шумки" подбайте про те, щоб під нею не залишилося вогнищ корозії.

Мультимедіа та музика

На бюджетних машинах як мінімум можна замінити штатні динаміки акустикою з кращими характеристиками – ширшим діапазоном відтворюваних частот, яскраво забарвленим звучанням. Адже часто рідні "заводські" гучномовці, навіть у машинах шанованих марок, розчаровують "сірим", невиразним звучанням. З іншого боку, їх відрізняє довговічність, чого не можна сказати про частину динаміків, що продаються як додаткове обладнання. І врахуйте, що для повної реалізації можливостей просунутої акустики її треба монтувати на масивні подіуми, бажано дерев’яні.

Коротко

З точки зору професійних автомобільних інженерів будь-який тюнінг – це ризиковане втручання в конструкцію автомобіля, яке знижує його надійність і рівень пасивної безпеки. Майже завжди так воно і є, і інтер’єр не виняток: в обладнанні і оздобленні салону є багато дрібниць, робота з якими потребує знань і навичок. Тож перш ніж братися за вдосконалення чогось в салоні самому чи доручати це стороннім майстрам, оцініть заздалегідь, чи вдасться зробити все так само добре, як це було зроблено автовиробником. Якщо будуть сумніви, шукайте виконавців з великим досвідом і гарними рекомендаціями.