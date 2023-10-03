Освітній проект з криптограмотності від WhiteBIT та Мінцифри пройшли вже 18 тисяч українців

Як йдеться в повідомленні, криптовалютна біржа WhiteBIT спільно з Мінцифри та Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis World, Aragon, Zapper.xyz, розробники zkSync, Safe, Optimism створили перший фундаментальний освітній проект із криптограмотності та вивчення блокчейн-технологій.

Програма "Криптограмотність і блокчейн" налічує понад 100 годин корисної інформації про криптовалюти та технології Web3.

Загальна аудиторія освітнього курсу складається з 35% жінок та 65% чоловіків відповідно. Цікаво, що середній вік студентів становить 39 років, де серед жіночої аудиторії більшість віком від 18 до 30, а серед чоловіків - 31-60 років.

Провідні українські заклади вищої освіти виявили зацікавленість у впровадженні цього освітнього продукту у свої навчальні програми. До того ж, контент буде перекладено англійською, тож аудиторія проєкту значно збільшиться.

"Наш спільний освітній проєкт із вивчення криптовалют та блокчейну на платформі Дія.Освіта є неймовірно важливим кроком у розвитку криптоіндустрії в Україні. Це допоможе підготувати нове покоління фахівців, які будуть впроваджувати блокчейн-технології в абсолютно різних сферах, а в результаті - популяризувати використання криптоактивів, адже молодь уже задає тренд українського майбутнього", - наголосив Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

Юлія Пархоменко, директор директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України підкреслила, що одним з пріоритетів міністерства є розвиток цифрової освіти.

"Ми віримо, що це - невід'ємна складова становлення сильної економіки країни. Надзвичайно приємно, що разом із такою великою екосистемою як WhiteBIT ми маємо однакове бачення стосовно важливості підвищення рівня криптограмотності та цифрової обізнаності серед українців. Ця синергія реалізувалася в створенні освітнього проєкту, запущеного на порталі "Дія.Освіта" у лютому 2023 року, важливість та необхідність якого підтверджують позитивні відгуки студентів та експертів, а також широкий медійний відгук", - наголосила вона.

Завдяки участі WhiteBIT у розробці освітнього серіалу були розкриті теми та створенні завдання пов’язані з біржами та обмінами, стартапами та криптобізнесами, а також DeFi та лаунчпадами.

Приєднатися до курсу можна посиланням.

Нагадаємо, WhiteBIT одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та платформою "Дія.Освіта" створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу "Барселона", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.