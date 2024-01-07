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Освітній омбудсмен потрапив у реанімацію

Фото: освітній омбудсмен Сергій Горбачов (facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov)
Автор: Валерія Поліщук

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. У нього був інфаркт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят", - повідомив він. 

Горбачов подякував лікарям та персоналу, які допомогають йому долати наслідки інфаркту. 

Нещодавно стало відомо, що з життя пішов колишній голова Верховної ради України Олександр Ткаченко.

Крім того, нещодавно з життя пішов ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер. На момент смерті політику було 100 років.

У листопаді минулого року стало відомо, що окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази та результати ДНК-експертизи.

У листопаді правоохоронці встановили особи двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківської області.

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