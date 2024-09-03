Освітні втрати в українських дітей сягають 1,5-2 роки: як вирішують проблему в Україні

Що являє собою Екосистема для надолуження освітніх втрат

В Україні запустили нову Екосистему для надолуження освітніх втрат, яка допоможе школярам подолати прогалини в знаннях за допомогою Штучного Інтелекту, інтерактивних кейсових уроків та інноваційного формату "Убер-Школа". Ця система вперше запроваджена в 16 Цифрових освітніх центрах, створених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

За словами виконавчої директорки Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марії Богуслав, Екосистема побудована на принципі "перевернутого класу", де учні самостійно опрацьовують матеріал, а вчителі виступають менторами. Цей підхід вже успішно використовується в США та країнах ЄС.

Екосистема дозволяє учням проходити тестування на основі Штучного Інтелекту, який визначає рівень знань з обраного предмету та вказує на теми, які потребують додаткової уваги. Після цього учні самостійно вивчають ці теми за допомогою інтерактивних уроків на порталі.

Особливості кейсових уроків

Один із ключових аспектів цієї Екосистеми – заміна традиційних відео-лекцій на інтерактивні кейсові уроки. В процесі навчання у такому форматі учні за потреби можуть ставити питання вчителю, який супроводжує їхнє навчання.

Дослідження, проведені американською компанією Wistia, показують, що після п'яти хвилин перегляду відео учні втрачають концентрацію на 60%, тому інтерактивні уроки з персонажами, сюжетом та вбудованими тестовими завданнями виявилися значно ефективнішими.

Координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолій Ігнатович зазначає, що така система дозволяє одному вчителю ефективно взаємодіяти з учнями різних класів, які самостійно опановують 80-90% матеріалу, звертаючись до вчителя лише з конкретними питаннями. Використання Штучного Інтелекту для тестування учнів дозволяє об'єднувати їх у групи за рівнем знань, що має підвищити ефективність навчального процесу.

Що передбачає модуль "Убер-Школа"

Якщо в школі немає можливості проводити очні заняття, учні можуть звернутися за допомогою до вчителя онлайн через спеціальний модуль "Убер-Школа", який є частиною нової Екосистеми. Завдяки цьому додатку школярі можуть миттєво отримати підтримку від викладача дистанційно, без використання сторонніх сервісів.

Екосистема працює за принципом: тестування на основі штучного інтелекту, самостійне навчання за допомогою інтерактивних кейсових уроків та спілкування з учителем онлайн за потреби. Цей підхід вже почали успішно застосовувати для учнів 9-11 класів з п'яти ключових предметів: алгебра, геометрія, історія України, англійська та українська мови.

Перші результати роботи Екосистеми

Перші місяці використання Екосистеми показали, що підліткам подобається самостійно проходити тестування та вивчати теми, залучаючи вчителя лише тоді, коли постають перед труднощами, які не можуть вирішити самостійно.

Екосистема з надолуження освітніх втрат безкоштовна та вже доступна всім українським учням 9-11 класів, які проживають на території України або знаходяться за кордоном.