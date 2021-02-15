Осужденный за нападение на Гандзюк получил еще один приговор
Цюрупинский районный суд Херсонской области вынес еще один приговор Сергею Торбину, который ранее был осужден за нападение на Екатерину Гандзюк. Его признали виновным в активном участии в массовых беспорядках у Олешковского райсовета в 2018 году, которое сопровождалось насилием.
Об этом сообщает "Судебный репортер".
Отмечается, что Торбин в мае 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского райсовета, где демонстранты пытались выразить недоверие главе совета. При этом Торбин был якобы в дружеских отношениях с главой райсовета.
Согласно материалам дела, 4 мая к зданию совета привезли не менее 50 человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, пытавшихся попасть на сессию совета и запугивали депутатов. Один из них был Торбин, который нанес человеку несколько ударов резиновой дубинкой по голове и туловищу.
Торбин и прокурор заключили соглашение о признании виновности 27 января 2021 года. Осужденный согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов дела.
В итоге суд приговорил Торбина к 5 годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен 9 февраля.
Напомним, Сергея Торбина в 2019 году приговорили к 6,5 годам тюрьмы за нападение на Екатерину Гандзюк. Помимо Торбина наказание отбывают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.
Также осенью 2020 года суд признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления по делу Гандзюк.