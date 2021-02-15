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Осужденный за нападение на Гандзюк получил еще один приговор

Новина українською → Херсонская область, Понедельник 15 февраля 2021 12:49
Осужденный за нападение на Гандзюк получил еще один приговор Фото: Сергей Торбин (m.day.kyiv.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Цюрупинский районный суд Херсонской области вынес еще один приговор Сергею Торбину, который ранее был осужден за нападение на Екатерину Гандзюк. Его признали виновным в активном участии в массовых беспорядках у Олешковского райсовета в 2018 году, которое сопровождалось насилием.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что Торбин в мае 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского райсовета, где демонстранты пытались выразить недоверие главе совета. При этом Торбин был якобы в дружеских отношениях с главой райсовета.

Согласно материалам дела, 4 мая к зданию совета привезли не менее 50 человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, пытавшихся попасть на сессию совета и запугивали депутатов. Один из них был Торбин, который нанес человеку несколько ударов резиновой дубинкой по голове и туловищу.

Торбин и прокурор заключили соглашение о признании виновности 27 января 2021 года. Осужденный согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов дела.

В итоге суд приговорил Торбина к 5 годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен 9 февраля.

Напомним, Сергея Торбина в 2019 году приговорили к 6,5 годам тюрьмы за нападение на Екатерину Гандзюк. Помимо Торбина наказание отбывают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

Также осенью 2020 года суд признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления по делу Гандзюк.

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Новости Украины Общество приговор беспорядки Екатерина Гандзюк
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