Засуджений за напад на Гандзюк отримав ще один вирок
Цюрупинський районний суд Херсонської області виніс ще один вирок Сергію Торбіну, який раніше був засуджений за напад на Катерину Гандзюк. Його визнали винним в активній участі в масових заворушеннях у Олешківської райради в 2018 році, яке супроводжувалося насильством.
Наголошується, що Торбін в травні 2018 року організував заворушення у будівлі Олешківської райради, де демонстранти намагалися висловити недовіру голові ради. При цьому Торбін був нібито в дружніх стосунках з головою райради.
Згідно з матеріалами справи, 4 травня до будівлі ради привезли не менше 50 осіб з гумовими кийками і палицями. Вони відганяли мирних людей, які намагалися потрапити на сесію ради і залякували депутатів. Один з них був Торбін, який завдав людині кілька ударів гумовим кийком по голові і тулубу.
Торбін і прокурор уклали угоду про визнання винуватості 27 січня 2021 року. Засуджений погодився співпрацювати зі слідством у розкритті інших фігурантів справи.
В результаті суд засудив Торбина до 5 років в'язниці. Відповідний вирок був винесений 9 лютого.
Нагадаємо, Сергія Торбина в 2019 році засудили до 6,5 років в'язниці за напад на Катерину Гандзюк. Крім Торбіна покарання відбувають Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов.
Також восени 2020 року суд визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину у справі Гандзюк.