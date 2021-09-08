Осужденного в РФ политзаключенного Теймура Абдуллаева поместили в штрафной изолятор
Политзаключенного Теймура Абдуллаева поместили в штрафной изолятор в российской колонии. Состояние его здоровья не позволяет находиться в камере с высокой влажностью и антисанитарией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
"Крымский татарин, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев снова безосновательно помещен в штрафной изолятор", - написала она на своей странице в Facebook.
Денисова уточнила, что администрация колонии в Башкирии, где Абдуллаев отбывает "наказание", поместила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.
"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек.
"На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.
Напомним, летом 2019 года "осужденный" по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт.