У засудженого у справі "українських диверсантів" Захтея погіршився стан здоров'я

Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Спеціалізованої допомоги в колонії немає

У засудженого у справі "українських диверсантів" у окупованому Крмыму українця Андрія Захтея погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами його дружини, яка нещодавно відвідала Захтея в колонії №1 Сімферополя, в нього загострилися хронічні захворювання.

"Привезла йому всілякі ліки, таблетки. Зараз у нього загострилися хронічні захворювання. Одна "болячка" тягне за собою інші. Від гаймориту накачалися головні болі. Зі спиною проблеми: травмований хребет. Мучать болі, і від цього німіють руки і ноги. Зуби - кошмар. До волі хоч би збереглися пару зубів", - розповіла Оксана Захтей.

За її словами, в колонії Захтею дають знеболюючі "але спеціалізованої допомоги немає".

Нагадаємо, 16 лютого 2018 року "суд" у анексованому Криму засудив Захтея до 6 з половиною років колонії. Окупаційні власті визнали його нібито винним у підготовці диверсії, незаконному обігу зброї або боєприпасів, а також у підробці, виготовленні або збуті підроблених документів.

Захтея затримали на півострові в серпні 2016 року. Українська сторона стверджувала, що його викрали разом з іншим українцем Євгеном Пановим, після чого вивезли в Крим, де їм, крім усього іншого, інкримінували нібито роботу на Головне управління розвідки Міноборони України.