ОСУВ "Хортиця" про ситуацію Часовому Ярі та Торецьку: тривають важкі бої в міській забудові

За словами військових, по наших укріпленням в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, а в Торецьку - понад 80.

В районі Білої Гори ворог намагався атакувати за підтримки бронетехніки. Внаслідок застосування наших дронів, були знищено танк та БМП окупантів, ще один танк та дві ББМ - пошкоджені. В напрямку Щербинівки для доставки особового складу противник застосовував автотехніку. Колона з п’яти автомобілів була знищена ще на підході до рубежу висування.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби на Харківському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбивали ворожі атаки у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку - противник штурмував позиції наших військ поблизу Дворічної, Нової Кругляківки та Піщаного, а на Лиманському напрямку - ворог атакував в районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Зарічного та Колодязів. Втрат наших позицій не допущено.

Також безуспішними були наступальні дії окупантів в районі Білогорівки - на Сіверському напрямку.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли. Важкі бої тривали в Лисівці, Котлиному, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному.

Сили оборони наносять ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Наші воїни мужньо тримають позиції на Новопавлівському напрямку. Тут противник атакував у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя і Роздольного. Тривають важки оборонні бої.