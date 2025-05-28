Острів стабільності у світі: довіра європейців до ЄС і до євро зросла до максимуму

Євросоюз сприймається як фактор стабільності в неспокійному світі. Більшість жителів виступають за колективні заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євробарометр.
Опитування Євробарометра зафіксувало найвищу підтримку єдиної валюти як у ЄС (74%), так і в єврозоні (83%).
Рівень довіри до ЄС досяг найвищого рівня за 18 років: 52% європейців довіряють ЄС, що є найвищим результатом з 2007 року.
Більшість респондентів (69%) згодні з тим, що Європейський Союз є місцем стабільності в неспокійному світі.
При цьому 88% згодні з тим, що має бути більше заснованого на правилах співробітництва між країнами і регіонами світу.
Більшість (86%) згодні з тим, що підвищення митних тарифів шкідливе для світової економіки. Проте, якщо інші країни збільшать мита на імпорт з ЄС, 80% респондентів згодні з тим, що ЄС повинен ввести митні тарифи у відповідь на захист своїх інтересів.
Понад вісім із десяти (81%) підтримують спільну політику оборони і безпеки серед держав-членів - найвищий результат із 2004 року. Водночас 78% стурбовані обороною і безпекою ЄС у найближчі п'ять років.
Стандартний Євробарометр (весна 2025 року) проводився з 26 березня до 22 квітня 2025 року в 27 державах-членах. Загалом 26 368 громадян ЄС було опитано віч-на-віч. Інтерв'ю також проводилися в дев'яти країнах-кандидатах і потенційних країнах-кандидатах (усі, крім України) та Великій Британії.
Нагадаємо, курс долара до євро різко зріс 2025 року після оголошеної президентом США Дональдом Трампом торгової війни. Інвестори втратили довіру до США і звернулися до інших валют.
За даними Євробароментра, три чверті європейців (76%) підтримують надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
За оцінками Євростату населення Європейського Союзу 2025 року становить близько 448 млн осіб.
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