Остін закликав продовжувати допомагати Україні: ніхто не хоче жити з хуліганами на кшталт Путіна
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав світ більше підтримувати Україну у її війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.
За його словами, Україна має отримувати більше підтримки, адже ніхто не хоче жити у світі, де хтось може вторгнутись в іншу країну.
"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де хулігани на кшталт Путіна можуть безкарно вторгатися в країну свого мирного сусіда. Ми відмовляємося дозволити, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на силові репресії вдома і примус за кордоном"", - сказав Остін.
"Рамштайн-17"
Сьогодні, 22 листопада, проходить сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Союзники і партнери цього разу проводять зустріч в онлайн-форматі.
Чого очікувати Україні від нової зустрічі союзників - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.