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Остін назвав цілі ударів Росії по портах, пообіцявши сучасну ППО для України

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти завдають ударів по українських портах для того, аби знешкодити зернову промисловість. Тому Україна потребує ще більше систем ППО та обладнання для перехоплення ворожих цілей для їх захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони США Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайну".

"Росія прагне охопити території, які фактично знаходяться за межами лінії зіткнення", - впевнений він.

За даними Остіна, російські війська знищили понад 80 тисяч тонн зерна, а це сотні тисяч людей, які зазнали впливу від цієї катастрофи.

"Тому, Росія зараз загострює гуманітарну та продовольчу кризу по всьому світу. ми знаємо, що Україні були надані найсучасніші комплекси Patriot, NASAMS та інші, які продовжуватимуть захищати об'єкти критичної інфраструктури України, включно з енергосистемами та інфраструктурою, яка необхідна для втілення зернової угоди", - додав міністр оборони США.

Він також зазначив, що США хочуть мобілізувати  зусилля аби надавати Україні системи ППО та обладнання для перехоплення - те, чого Україна зараз потребує.

"Ми також будемо працювати в напрямку, щоб Україні була надана належна кількість амуніції та боєприпасів. Ми будемо працювати над тим, аби Україна мала можливість стримувати подальшу агресію", - зазначив голова Міноборони США.

Як повідомлялося раніше, Остін заявив, що союзники України створили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання - передача нашим захисникам танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Детальніше про зустріч у рамках "Рамштайн-15" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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