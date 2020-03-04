Остаюсь адвокатом медицинской реформы, - Скалецкая

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что для нее главным вопросом является не должность, а продолжение реформ в Украине, в частности, важнейшей и сложнейшей из них - реформы системы здравоохранения. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Напомним, 4 марта Верховная Рада своим решением отправила в отставку весь состав Кабинета Министров.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев", - отметила Скалецкая.

По ее словам, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода.

"За эти 6 месяцев работы в непростых условиях нам удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это, прежде всего, трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Разработана стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями", - отметила руководительница МОЗ.

Скалецкая поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и свою команду за возможность работать министром здравоохранения и пожелала сил преемнику на посту главы МОЗ.

"Я могу пообещать, что в любом статусе остаюсь адвокатом медицинской реформы. Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта" - подчеркнула она.

Как писало РБК-Украина, программа деятельности обновленного правительства будет презентована в ближайшее время.