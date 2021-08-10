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Оставил Facebook позади: TikTok стал самым популярным приложением в мире

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Китай, Вторник 10 августа 2021 17:01
Оставил Facebook позади: TikTok стал самым популярным приложением в мире Фото: TikTok стал самым популярным приложением в мире (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Обойдя Facebook, TikTok стал самым популярным приложением в мире. Пандемия коронавируса позитивно повлияла на увеличение загрузок китайской социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Вероятнее всего то, что именно самоизоляция из-за пандемии коронавируса позитивно повлияла на увеличение загрузок приложения, поскольку TikTok стал популярным не только среди подростков, но и даже среди пожилых людей.

Важную роль сыграло и то, что Соединенные Штаты Америки прекратили преследовать социальную сеть, а это, со своей стороны, увеличило количество загрузок среди американских пользователей.

Оставил Facebook позади: TikTok стал самым популярным приложением в мире

Фото: TikTok стал самым популярным приложением в мире (Nikkei Asia)

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