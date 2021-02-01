Как остановить агрессию РФ не знает на сто процентов никто, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что никто не знает на 100 процентов как остановить российскую агрессию. Однако объединение с Евросоюзом и НАТО - являются шагами к этому.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, передает Офис президента.

Президент отметил, что такие ситуации как в Украине происходят и в других странах.

"Мы имеем с вами пример в Грузии, в Азербайджане, Нагорном Карабахе... И в Украине, в Молдове. Кейсы - они все разные, но где-то очень похожи. Поэтому сказать стопроцентно, что кто-то знает, как это сделать - нет, на 100% - нет. Но есть определенные шаги", - заявил Зеленский.

Он добавил, что не просто так говорит о союзе с ЕС и НАТО.

"Вопрос ведь не в юридическом оформлении: ты в одном союзе или в другом, ты в НАТО или ты не в НАТО. Нет. Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику тех людей, которые не уважают мировой закон, мировой порядок, международные границы", - считает Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что членство в НАТО могло позволить завершить конфликт на Донбассе.

Также президент Украины считает предательством невыполнение Будапештского меморандума.