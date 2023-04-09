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За останній тиждень на лікування до Європи було евакуйовано майже 30 українців

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 20:00
За останній тиждень на лікування до Європи було евакуйовано майже 30 українців Фото: за останній тиждень на лікування до Європи було евакуйовано майже 30 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Упродовж останнього тижня на лікування до п'яти країн Європи було евакуйовано 29 громадян України. Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Як розповіли у МОЗ, українців було евакуйовано на лікування до медзакладів Данії, Фінляндії, Австрії, Німеччини та Нідерландів. Всього з початку повномасштабного російського вторгнення на лікування за кордон було евакуйовано понад 2900 українців.

"Від початку війни МОЗ разом із міжнародними партнерами продовжують працювати та робити усе можливе, аби врятувати наших людей та надати їм необхідну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що від початку повномасштабної війни в Україні міжнародні партнери продовжують організовувати транспортування та лікування постраждалих українців до клінік Європи.

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евакуація Мінстерство охорони здоров'я України
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