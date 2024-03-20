Останні десять років були найтеплішими на планеті за історію спостережень, - ООН

У доповіді ВМО підтверджується, що Глобальна середня приземна температура у 2023 році була приблизно на 1,45 градусів вище за середнє значення за 1850-1900 роки. 2023 став найтеплішим за всі 174 роки спостережень. Було побито рекорд попередніх найтепліших років: 2016 року, з температурою на 1,29 вище за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градусів.

Середня десятирічна світова температура за 2014-2023 роки перевищила на 1,20 градуса середню температуру 1850-1900 років. У глобальному масштабі щомісяця з червня до грудня був рекордно теплим для відповідного місяця. Особливо примітним є вересень 2023 року, який з великим відривом перевершив попередній глобальний рекорд для вересня (0,46-0,54 градусів).

Причини рекордного тепла у 2023 році

За даними ВМО, перехід від умов Ла-Нінья до Ель-Ніньйо в середині 2023 сприяв швидкому зростанню температури з 2022 по 2023 рік.

Глобальна середня температура поверхні моря (ТПМ) досягла рекордних значень, починаючи з квітня, причому рекорди липня, серпня та вересня були побиті з особливо великим відривом. Винятково високі температури були зафіксовані в східній частині Північної Атлантики, Мексиканській затоці і Карибському басейні, в північній частині Тихого океану, а також на великих територіях Південного океану, де спостерігалися морські хвилі тепла, що широко розповсюдилися.

У 2023 році глобальний середній рівень моря досяг рекордної позначки за весь період супутникових спостережень (з 1993 року), що відображає потепління океану (теплове розширення), що продовжується, а також танення льодовиків і крижаних щитів.

Темпи підвищення глобального середнього рівня моря за останні десять років (2014-2023 роки) більш ніж удвічі перевищують темпи підвищення рівня моря за перше десятиліття супутникових спостережень (1993-2002 роки).

"Тривогу б'ють усі показники... Деякі значення не просто б'ють рекорди, вони їх просто руйнують. І зміни прискорюються", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Згідно з попередніми даними, глобальний набір еталонних льодовиків пережив найбільше спад льоду за всю історію спостережень (з 1950 року), викликану екстремальним таненням як у західній частині Північної Америки, так і в Європі.

Протяжність антарктичного морського льоду виявилася найнижчою за історію спостережень: його максимальна протяжність наприкінці зими була 1 млн кв. км менше, ніж у попередній рекордний рік, що еквівалентно площі Франції та Німеччини разом узятих.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.