Останнє послаблення валютних обмежень позитивний крок, але цього недостатньо, - експерт

"11 липня НБУ ухвалив черговий пакет послаблення, дозволивши сплачувати відсотки за єврооблігаціями. Це крок в правильному напрямку і позитивний сигнал для бізнесу. Однак це не дозволяє вирішити проблему фінансових зобов’язань інвесторів, які накопичилися за час після початку широкомасштабного вторгнення Росії", - пояснив експерт.

Магда наголосив, що без участі зовнішнього капіталу відновлення України неможливе. А його, в свою чергу, не вийде залучити без вирішення накопичених проблем обслуговування зовнішніх боргів.



Він розповів, що раніше були інші позитивні рішення в питанні валютної лібералізації. Зокрема, у травні НБУ дав бізнесу можливість репатріювати "нові" дивіденди.

"Однак, на репатріацію «нових» дивідендів було накладене обмеження на рівні 1 млн євро на місяць, що з огляду на масштаби України – це ще менше ніж капля в морі", - пояснив експерт.



Крім того, Нацбанк надав можливість оплати процентних платежів за «старими» зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Але тут також було накладене обмеження.



Магда підкреслив, що Нацбанку варто попрацювати над створенням сприятливих умов для стабільної роботи промисловців, аграріїв та енергетиків, які є ключовими донорами наповнення українських бюджетів різних рівнів.



"Приватний капітал став уже важливою складовою відновлення України від наслідків війни. Кошти, які вкладатимуть приватні інвестори, допоможуть відновити економіку, створити нові робочі місця та покращити інфраструктуру. Саме тому необхідно максимально спростити залучення інвестицій в країну, роблячи процес інвестування простішим і зручнішим для всіх", - підсумував він.



Раніше повідомлялося, що меморандум з МВФ передбачає подальшу валютну лібералізацію в Україні.