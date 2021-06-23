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Осталось два кандидата. Зеленский на днях назначит нового пресс-секретаря

Автор: Владислав Красинский

Отбор нового пресс-секретаря для президента Владимира Зеленского уже на финальном этапе. Решение может быть принято сегодня-завтра.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова", - уточнил собеседник.

Отметим, журналист Сергей Никифоров на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24". Александр Бондаренко был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе ВВС, а также на телеканале "Украина".

Напомним, прежний пресс-секретарь президента Юлия Мендель ушла с должности, но остается в команде Офиса советником по международным коммуникациям.

Она была назначена в июне 2019 года после победы в конкурсе, на который подавались около 4 000 кандидатов.

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