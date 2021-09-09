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Остается главным инструментом. Финляндия оценила возможность применения РФ военной силы

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Хельсинки, Четверг 09 сентября 2021 20:29
Остается главным инструментом. Финляндия оценила возможность применения РФ военной силы Фото: Финляндия оценила возможность применения Россией военной силы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во внешней политике России главным инструментом остается военная сила и исключать ее применение нельзя. При этом Москва стремится укрепить свои позиции на мировой арене путем ослабления единства западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правительства Финляндии по обороне.

"Ситуация с безопасностью в соседних регионах Финляндии и Европы нестабильна и ее сложно предсказать… На нее влияет конкуренция между Россией, США и Китаем", - говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что Россия стремится укрепить свои позиции в мире и ослабить единство западных игроков. "Применение военной силы остается главным инструментом для РФ", - указывают авторы, добавив, что нельзя исключать угрозы ее применения Москвой.

Отмечается, что Россия стремится создать режим безопасности в Европе, основу которого составляют сферы влияния. Северная Европа и Балтика являются, по мнению Москвы, центральной частью пояса безопасности, который простирается от Арктики до Черного и Средиземного морей.

В документе отмечена модернизация Россией своих вооруженных сил. Это, по мнению авторов, позволяет Москве проводить быстрые и неожиданные операции. Кроме того, российское руководство на этом фоне "ужесточило ядерную риторику".

Согласно документу, Финляндия по-прежнему не отказывается от планов вступить в НАТО, а США играют большую роль в обеспечении "безопасности всей Европы".

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