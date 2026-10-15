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ОСР ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

16:42 15.10.2026 Чт
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aimg Олександр Мороз
ОСР ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року ОСР ДТЕК Мережі відзвітували про сплату податків з початку 2026 року (фото: dtek.com)
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За січень-вересень 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"За 9 місяців 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд гривень податків до державного та місцевих бюджетів Києва, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини й Донеччини. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в ньому.

Зазначається, що із загальної суми 3,6 млрд гривень надійшли до державного бюджету, ще 0,8 млрд гривень – до бюджетів місцевих громад.

У компанії наголосили, що податкові надходження спрямовуються на фінансування суспільно важливих потреб, зокрема роботи медичних та освітніх закладів, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримку обороноздатності країни.

"Збільшення податкових відрахувань свідчить про стабільну роботу ОСР ДТЕК Мережі та відповідальне виконання зобов’язань перед державою і громадами", - зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

За її словами, навіть в умовах повномасштабної війни та постійного руйнування росією енергоінфраструктури компанія продовжує забезпечувати розподіл електроенергії для мільйонів клієнтів і робити свій внесок у стійкість української економіки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в економіку України 2,4 млрд євро.

Раніше також повідомлялося, що енергетичну компанію ДТЕК було названо лідером з інвестицій в українську економіку під час повномасштабної війни.

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