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Особый статус польских граждан в Украине: Зеленский раскрыл детали

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Украина намерена предоставить особый правовой статус польским гражданам. Он упросит легальное пребывание и работу в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь президента Владимира Зеленского в Раде, которую в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

В частности, Зеленский поблагодарил польский Сейм за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины, согласно которому украинские беженцы получили практически такие же права и возможности, как и поляки.

"Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека и социальные гарантии. Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только друг Украины. И этот шаг не останется односторонним. В ближайшее время я подам в Верховную раду Украины аналогичный - зеркальный - проект. Дай Бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в таких условиях, в условиях войны", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что такие законы имеют большое символическое значение.

Напомним, ранее Зеленский заявил о планах ввести общий погранично-таможенный контроль на границе с Польшей.

РБК-Украина писало, как украинским беженцам легально оставаться в Польше на длительный срок, получить работу и социальные пособия.

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