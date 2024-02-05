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Особенно эффективен в ночных операциях: ВСУ испытали новый ударный дрон

Украина, Понедельник 05 февраля 2024 18:11
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Особенно эффективен в ночных операциях: ВСУ испытали новый ударный дрон Фото: ударный дрон Shoolika mk (t.me/zedigital)
Автор: Татьяна Степанова

Участники Brave1 создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, оснащенный ночными визуальными системами. Украинские бойцы уже испытали новый беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях - у него топовые ночные визуальные системы", - написал Федоров.

Как отметил министр, дальность действия дрона - до 10 км, он может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления. Кроме того, Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ.

"Силы обороны уже испытали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время, - добавил Федоров.

В настоящее время беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах разработчиков - улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.

Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.

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