ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З особливим цинізмом. Путін присвоїв звання окупованим Маріуполю та Мелітополю

Новость на русском →
Москва, Вівторок 15 листопада 2022 15:40
З особливим цинізмом. Путін присвоїв звання окупованим Маріуполю та Мелітополю Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння звання "Місто військової слави" тимчасово окупованим Маріуполю та Мелітополю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації "Місто військової слави", - сказано в одному з указів.

При цьому документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.

Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання "Місто трудової доблесті" дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Маріуполі через російську агресію могли загинути десятки тисяч жителів.

Також ми писали, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, у місті росіяни взялися за підготовку дітей до своєї армії. Вони організували навчання у школах за методиками КДБ та формують загони "Юнармії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли