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С особым цинизмом. Путин присвоил звание оккупированным Мариуполю и Мелитополю

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Москва, Вторник 15 ноября 2022 15:40
С особым цинизмом. Путин присвоил звание оккупированным Мариуполю и Мелитополю Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - сказано в одном из указов.

При этом в документе о присвоении звания Мариуполю также содержится аналогичный текст.

Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, в числе которых оккупированные Горловка и Луганск.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе из-за российской агрессии могли погибнуть десятки тысяч жителей.

Также мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе россияне взялись за подготовку детей к своей армии. Они организовали обучение в школах по методикам КГБ и формируют отряды "Юнармии".

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Российская Федерация Мариуполь Мелитополь Война России против Украины
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