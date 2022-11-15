С особым цинизмом. Путин присвоил звание оккупированным Мариуполю и Мелитополю

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - сказано в одном из указов.

При этом в документе о присвоении звания Мариуполю также содержится аналогичный текст.

Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, в числе которых оккупированные Горловка и Луганск.