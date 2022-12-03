"Особистий банкір" та друг Путіна. Хто продає росіянам війну і зміцнює владу Кремля

Відомо, що 71-річний російський мільярдер є близьким другом Путіна протягом десятиліть. Хоч Ковальчук немає посади в керівництві чи уряді, він значно впливає на політичну ситуацію в РФ.

За даними видання, Ковальчук був один серед впливових людей, хто підтримав повномасштабне вторгнення в Україну, стверджуючи, що війна може довести силу Росії. Джерела зазначають, що олігарх і Путін часто зустрічалися з початку війни в лютому, а також розмовляли телефоном або відео.

Ковальчук виділяється серед оточення російського диктатора, оскільки допомагає Кремлю формувати громадську думку. Він є одним із найбільших медіамагнатів РФ з імперією телеканалів, газет і соціальних мереж. Міністерство фінансів США назвало олігарха "особистим банкіром" Путіна і ввело санкції проти нього.

Відомий "медійник"

Економіст і старший науковий співробітник мозкового центру Stockholm Free World Forum Андерс Аслунд, який консультував російський уряд з 1991 по 1994 роки, охарактеризував Ковальчука як "медійника з грошима".

Олігарх володіє Національною Медіа Групою, в структуру якої входять пропагандистські телеканали Перший та П'ятий, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС та низка інших медіа.

Ці пропагандистські ЗМІ завжди підтримують лінію Кремля та у позитивному тоні висвітлюють головні події. Зокрема, війну в Україні, мобілізацію в Росії, а також активно критикують колективний Захід та НАТО. Крім того, пропагандисти запускають низку фейків, щоб виправдати поразки РФ. Мова йде про "успіхи" російської армії та нібито плани України підірвати "брудну бомбу".

Захоплення інтернету

За даними WSJ, Ковальчук допомагає Путіну посилити підтримку влади серед молоді. Так, наприкінці минулого року олігарх купив контрольний пакет акцій компанії VK, яка однією з найбільших соцмереж в Росії. Таким чином Кремль хоче охопити молодь перед президентськими виборами у 2024 році, а також укріпити підтримку війни.

За словами експертів, у російських соціальних мережах державні облікові записи заповнюють платформу дописами, які засуджують НАТО. Крім того, на окупованих територіях України росіяни організували роздачу мобільних телефонів, на яких заблокований доступ до іноземних соціальних мереж.

Також популярну серед росіян VK спецслужби використовують для вистеження незадоволених владою. За даними Школи передових досліджень соціальних наук у Парижі, з лютого по жовтень VK був джерелом понад 45% із 1122 порушень закону про заборону антивоєнних висловлювань.

Інші бізнеси Ковальчука

Соцмережі та ЗМІ не є єдиними джерелами збагачення олігарха. Юрій Ковальчук володіє також банком "Росія", який має мережу офшорних компаній. Через ці фірми фінансуються важливі для РФ проекти.

Крім того, мільярдер є акціонером великої страхової компанії "Согаз", яка надає медичне страхування та страхування життя російським військовим. Ще частина бізнесу Ковальчука та його оточення прихована через підставні компанії.