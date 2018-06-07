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Основной игрок "Зари" перешел в дубайский клуб

НовостиСпорт    07.06.2018 - 17:34
Фото: Иури теперь будет защищать цвета "Аль-Наср"
Фото: Иури теперь будет защищать цвета "Аль-Наср"

Об условиях и сроках контракта не сообщается

Бразильский нападающий луганской "Зари" Иури подписал контракт с клубом "Аль-Наср" (Дубай). Об этом сообщает официальный сайт эмиратского клуба.

О деталях перехода и личного контракта игрока пока не сообщается.

Юри перешел в луганский клуб летом 2017 года. В Премьер-лиге Украины игрок провел в составе "черно-белых" 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Пять матчей на счету бразильского нападающего в Лиге Европы.

В этом сезоне "Аль-Наср" занял 4 место в чемпионате ОАЭ

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Теги публикации: трансферы, Заря, Дубай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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