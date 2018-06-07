Основной игрок "Зари" перешел в дубайский клуб

Об условиях и сроках контракта не сообщается

Бразильский нападающий луганской "Зари" Иури подписал контракт с клубом "Аль-Наср" (Дубай). Об этом сообщает официальный сайт эмиратского клуба.

О деталях перехода и личного контракта игрока пока не сообщается.

تعاقد

شركة #النصر_لكرة_القدم تتعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو ، القادم من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني. pic.twitter.com/pLt8FHAwrz — AL NASR FC (@ALNasrSC) June 7, 2018

Юри перешел в луганский клуб летом 2017 года. В Премьер-лиге Украины игрок провел в составе "черно-белых" 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Пять матчей на счету бразильского нападающего в Лиге Европы.

В этом сезоне "Аль-Наср" занял 4 место в чемпионате ОАЭ