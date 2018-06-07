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Основний гравець "Зорі" перейшов в дубайський клуб

НовиниСпорт    07.06.2018 - 17:34
Фото: Іурі тепер захищатиме кольори "Аль-Наср"
Фото: Іурі тепер захищатиме кольори "Аль-Наср"

Про умови та строки контракту не повідомляється

Бразильський нападаючий луганської "Зорі" Іурі підписав контракт з клубом "Аль-Наср" (Дубай). Про це повідомляє офіційний сайт еміратського клубу.

Про деталі переходу і особистого контракту гравця поки не повідомляється.

Юрі перейшов в луганський клуб влітку 2017 року. У Прем'єр-лізі України гравець провів у складі "чорно-білих" 25 матчів, в яких забив 11 м'ячів і віддав одну гольову передачу. П'ять матчів на рахунку бразильського нападаючого в Лізі Європи.

У цьому сезоні "Аль-Наср" зайняв 4 місце в чемпіонаті ОАЕ

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Теги публікації: трансферы, Заря, Дубай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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