Основний гравець "Зорі" перейшов в дубайський клуб

Про умови та строки контракту не повідомляється

Бразильський нападаючий луганської "Зорі" Іурі підписав контракт з клубом "Аль-Наср" (Дубай). Про це повідомляє офіційний сайт еміратського клубу.

Про деталі переходу і особистого контракту гравця поки не повідомляється.

تعاقد

شركة #النصر_لكرة_القدم تتعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو ، القادم من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني. pic.twitter.com/pLt8FHAwrz — AL NASR FC (@ALNasrSC) June 7, 2018

Юрі перейшов в луганський клуб влітку 2017 року. У Прем'єр-лізі України гравець провів у складі "чорно-білих" 25 матчів, в яких забив 11 м'ячів і віддав одну гольову передачу. П'ять матчів на рахунку бразильського нападаючого в Лізі Європи.

У цьому сезоні "Аль-Наср" зайняв 4 місце в чемпіонаті ОАЕ