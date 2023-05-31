Основні показники господарчо-економічної діяльності ОГХК погіршилися у порівнянні із 2022 роком

За словами експерта, правлінням компанії за останній час не було укладено нових контрактів на поставки. Досі залишаються не відвантаженими 25 000 тон ільменіту для американських партнерів за контрактами 2022 року.

Крім того, так і не було підписано контракт на поставку 10 000 тон ільменіту, по якому вже були досягнуті попередні домовленості. Продукція Іршанського ГЗК, який простоює з жовтня 2022 року, досі лежить на складах і лишається нереалізованою.

"За цей рік нічого не було продано, хоча минулого року лише у перші п’ять місяців, три з яких припали на війну, було реалізовано понад 100 тис. тон концентрату", - наголошує Іткін.

Він також додає: якщо в травні 2022 року було видобуто 7270 тон ільменітового концентрату, 1419 тон цирконового концентрату, 2951 тон рутилового концентрату, то у травні 2023 року відповідні цифри складають приблизно на 60 % менше в середньому по трьом видам продукції: ільменіт - 3000 тон, рутил - 1300 тон, циркон - 700 тон орієнтовно відповідно.

"А якщо порівнювати випуск готової продукції у лютому 2023 року з квітневим, то падіння навесні становить понад 60 %. Як можна наростити експорт в умовах незакритих попередніх контрактів та значного падіння виробництва – питання риторичне", - зауважує експерт..

Колишній очільник ОГХК також критично оцінює оптимістичні заяви нинішнього ТОП-менеджменту держкомпанії і наголошує на тому, що відсутність достатніх обсягів виробництва і, як результат, значне зменшення обсягів продажу продукції, тягне за собою зростання собівартості та збитків, дефіцит коштів для проведення випереджальних вскришніх робіт і т.і. А це вже закручування кризової спіралі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку 2023 року Фонд державного майна України змінив керівництво ОГХК та вніс держпідприємство у план великої приватизації-2023.