Основні етапи підготовки електромереж Київської області до зими завершені, – ДТЕК

Він наголосив, що компанія виконує всі необхідні заходи для забезпечення надійного електропостачання регіону в зимовий період.

"Незважаючи на всі труднощі, ми готуємо мережі Київської області до зими. Вже технічно оновили 1600 енергооб’єктів – підстанцій, трансформаторів. Полагодили 209 вимикачів, які найчастіше виходили з ладу через застосування постійних відключень цієї весни та влітку. Відремонтували та випробували 10 077 км ліній електропередачі, а також розчистили 3115 кілометрів від чагарників", – зазначив Шайда.

Він додав, що до кінця року планується оновити ще 130 енергооб’єктів, відремонтувати 800 кілометрів ліній і розчистити понад 1000 км ліній від чагарників. Шайда каже, що це важливо, аби під час зимових заметілей гілки не пошкоджували лінії електропередач і не виникали аварії.

Крім того, він зауважив, що компанія ще влітку оновила систему інформування про графіки відключень електроенергії, щоб мешканці області могли планувати свій день. Система сповіщень дозволяє бачити чіткий графік на наступний день без світло-сірої зони. Перевірити його можна через чат-боти у Viber та Telegram, а також на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що до кінця року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова у підготовку електромереж до зими зростуть до майже 5 млрд грн.