Основная цель российской армии - окружение Киева, - Генштаб ВСУ
Главной задачей российской армии в Украине является окружение Киева. Также российские войска пытаются ослабить сопротивление в заблокированных городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Согласно сводке Генштаба ВСУ, основной целью противника остается окружение Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В ходе выполнения этой задачи, группировки вооруженных сил РФ исчерпали основную часть оперативных резервов.
Также армия РФ начала перебрасывать дополнительные силы и средства из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ также уже введены в операцию.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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