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Основная часть войск РФ находится в 25 км от центра Киева, - Минобороны Британии

Автор: Валерия Полищук

Основная часть российских сухопутных войск сейчас находится примерно в 25 километрах от центра Киева. Однако бои к северо-западу от украинской столицы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.

"Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись. Это, вероятно, поддержит попытку России окружить город. Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный урон российским силам", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Британии заявляют, что Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и продолжают подвергаться интенсивным российским обстрелам.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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