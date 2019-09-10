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Основатель Alibaba ушел в отставку

Новости » Общество    10.09.2019 - 11:23
Основатель Alibaba ушел в отставку
Фото: Джек Ма (flickr.com-worldeconomicforum2)

Джека Ма сменит на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что Джека Ма сменит на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. В составе совета директором Ма останется до очередного годового собрания акционеров Alibaba, которое состоится в 2020 году. Он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.

О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года. Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения.

Отметим, Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джека Ма в 41,8 млрд долларов. Среди богатейших людей Азии он занимает второе место после индийца Мукеша Амбани.

Напомним, 10 сентября 2018 года основатель Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию на свой 54 день рождения. После ухода с поста он намерен заниматься благотворительностью, а также финансированием образовательных проектов.

Также РБК-Украина сообщало, что китайский гигант интернет-торговли Alibaba 11 ноября 2018 года установил рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, который получил название "День холостяка". Всего за этот день покупатели потратили на сайте 30,8 миллиардов долларов, и побили собственный прошлогодний рекорд, который составлял 25,3 миллиарда долларов.

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