Оснований для роста тарифов на тепло и горячую воду нет, - эксперт 

"Предложенные "Нафтогазом" соглашения и цена для производителей тепловой энергии и горячего водоснабжения обеспечивают баланс интересов. Потому что они выгодны и потребителям, и тепловикам, и производителям природного газа. Цена 7,42 грн за кубометр полностью соответствует договоренностям, достигнутым на совещании в Офисе президента 21 мая", - подчеркнул Омельченко.

В частности, как напоминает эксперт, предложение "Нафтогаза" для ТКЭ и ОСМД уже учитывает НДС и на 40% ниже текущих спотовых цен на украинском рынке. Они сейчас превышают 12 грн за кубометр.

При этом предложенные соглашения не предусматривают предоплаты. Тепловики должны платить только по факту потребления. Это было одной из просьб предприятий ТКЭ на совещании в Офисе президента и это позволит им построить эффективную работу предприятий даже без поднятия тарифов на тепло и горячую воду.

"Предложенная "Нафтогазом" цена 7,42 грн за кубометр ниже "газовую составляющую", которая уже учтена в тарифах ТКЭ на отпуск тепла для населения. То есть, никаких оснований для роста тарифов для населения нет. Предложенные условия являются уникальными и абсолютно комфортными - ни один частный поставщик на рынке не предлагает ТКЭ ничего подобного", - убежден эксперт Центра экономического восстановления Дмитрий Романовский.

Поэтому информация о якобы завышенной цене газа для ТКЭ не соответствует действительности и является манипулятивной, считает специалист. Например, к цене 7,42 не корректно прибавлять расходы на транспортировку ГТС.

Романовский напоминает: тариф "Оператора ГТС Украины", который не входит в цену 7,42 грн, не зависит от "Нафтогаза". Стоимость транспортировки ГТС устанавливает профильный регулятор - НКРЭКУ.

"Поэтому попытка "вписать" в цену "Нафтогаза" тариф ОГТСУ на транспортировку газа является грубой манипуляцией. Ведь известно, что по итогам анбандлинга ОГТСУ полностью отделено от "Нафтогаза", - напоминает Романовский.

Напомним, 20 мая приостановил действие механизм специальных обязательств на рынке газа (ПСО) и все предприятия ТКЭ имеют возможность свободно выбирать любого поставщика на рынке.

С июня "Нафтогаз" предложил предприятиям ТКЭ специальные условия - трехлетние контракты с фиксированным тарифом и без предоплаты. Цена первого года - 7 грн 42 коп. за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Такая цена будет действовать следующие 13 месяцев.

Многие города, в частности городов-миллионников (Киев, Харьков), уже заключили новые соглашения и смогут вовремя начать отопительный сезон.