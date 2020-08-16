К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

В Украине 16 августа к очередному ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Во всех областях число новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последних 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Кроме этого, во Львовской области загруженность коек составляет более 50%.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 1637 новых случаев коронавируса.

Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.