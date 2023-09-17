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Осінній холод не поспішає: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 17 вересня 2023 07:00
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Осінній холод не поспішає: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 17 вересня, буде майже без опадів. Температура повітря буде комфортною, поки без заморозків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, по всій Україні сьогодні буде мінлива хмарність. При цьому дощ можливий лише у Карпатському регіоні - Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, місцями грози.

На решті території нашої країни - сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +21 +26 градусів, а в Карпатах +10 +15 градусів.

Вночі температура опуститься до + 7 +12 градусів. На узбережжі морів та на Закарпатті прогнозується + 13 +18, у Карпатах вночі лише +5 +10 градусів.

Осінній холод не поспішає: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але з проясненнями. Вночі та вдень без дощів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів. Вночі температура опуститься до +10 +12.

Осінній холод не поспішає: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.

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