Шахрай із Києва продавав військовим із передової неіснуючі тактичні ножі

38-річний чоловік через соцмережі продавав неіснуючі тактичні ножі ручної роботи, замовлення приймав при повній оплаті на банківську картку.

"Отримавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з покупцями. Таким чином він привласнив гроші бійців, які воюють на передовій ", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві затримали шахрая, який обдурив військових (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі встановлено, що жертвами шахрая стали п'ятеро військових, які перебувають у зоні бойових дій. Правоохоронці провели обшук у будинку чоловіка та вилучили два мобільні телефони, ноутбук та банківські картки, які використовували у злочинах.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Крім того, Київська міська прокуратура просить громадян, які придбали товар через Facebook-сторінку "Платон Ст" та надалі його не отримали, повідомити про такі факти.