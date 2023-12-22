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"Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток

Фото: "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток. Вони будуть дійсні до 31 березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Продовження відбувається автоматично для всіх карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Клієнти, які мають такі картки, можуть і надалі користуватися ними без обмежень. Йдеться про платежі, зняття готівки у банкоматах тощо.

Якщо клієнт перевипустив нову картку, потрібно звернутися до відділення "Ощадбанку" для її отримання.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну банки продовжують терміни дії своїх карток. Це було зроблено для того, що громадяни, які перебувають на окупованих територіях, у зоні бойових дій чи за кордоном, могли і надалі користуватися картками, навіть якщо термін їх дії минув.

При цьому бажаючі можуть звернутися до банків та перевипустити картки.

Додамо, що "ПриватБанк" з 1 серпня подовжив період використання карток ще на два роки.

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