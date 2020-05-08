Ощадбанк объявил новый конкурс на главу правления

Государственный "Ощадбанк" объявил новый конкурс на должность главы правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что конкурсная комиссия и комитет по вопросам назначений и вознаграждений членам наблюдательного совета "Ощадбанка" объявляет новый конкурсный отбор кандидата на должность главы правления. Решение принято в связи с "внешними непредвиденными обстоятельствами".

Также сообщается, что кандидаты должны подать документы на украинском языке и / или английском языке до 22 мая. Перечень документов опубликован на сайте Министерства финансов.

Напомним, в марте Национальный банк Украины согласовал кандидатуры четверых членов набсовета Ощадбанка и отказал одному. В частности, в согласовании отказали Игорю Митюкову, который претендовал на должность заместителя главы наблюдательного совета. Решение об отказе было принято в связи с тем, что он является членом наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором "Ощадбанк" владеет существенным участием.