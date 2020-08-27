Осенью для туристов откроют пирамиды и музеи Египта

Власти Египта разрешили посещение культурных достопримечательностей с 1 сентября. В частности, откроют доступ в музеи и археологические памятники, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане.

Об этом пишет издание Cairoscene.

Кроме того, с 1 сентября будут сняты все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами. С октября восстановят круизы по Нилу.

Так, на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Предусматривается, что Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи - не более сотни, а пирамиды - не более 15.

Также установили и новые правила обслуживания туристических групп. Так, количество экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.

Кроме того, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимость билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов. Ожидается, что это будет стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан.

Отметим, культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа закрыли, а отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон.

Напомним, ранее правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны: с 1 сентября въезд будет разрешен туристам при наличии негативного ПЦР-теста.

Как сообщалось, Египет сейчас находится в списке стран "зеленой зоны", что дает возможность не проходить двухнедельную самоизоляцию после прибытия в Украину.