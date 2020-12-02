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Осень 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

Киев, Среда 02 декабря 2020 11:45
Осень 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений
Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение осени зафиксировано шесть температурных рекордов

Средняя температура воздуха нынешней осени составила 11,6 градусов тепла, что на 3,6 градусов выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, в течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов.

По данным наблюдений, холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро упала до 3,8 градусов мороза, а в теплее всего - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 34,7 градусов тепла. Кстати, в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.

"Календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения", - говорится в сообщении обсерватории.

Напомним, среднемесячная температура ноября 2020 года в Киеве составила 3,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 1,7 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

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