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Осінь 2020 року в Києві була найтеплішою за 140 років спостережень

Київ, Середа 02 грудня 2020 11:45
Осінь 2020 року в Києві була найтеплішою за 140 років спостережень
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж осені зафіксовано шість температурних рекордів

Середня температура повітря цьогорічної осені склала 11,6 градусів тепла, що на 3,6 градусів вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, впродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.

За даними спостережень, найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 34,7 градусів тепла. До речі в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122% кліматичної норми.

"Календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Нагадаємо, середньомісячна температура листопада 2020 року у Києві склала 3,8 градусів тепла. Це вище за кліматичну норму на 1,7 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

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