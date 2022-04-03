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В осажденном Мариуполе погиб литовский режиссер-докуметалист

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Мариуполь, Воскресенье 03 апреля 2022 03:58
В осажденном Мариуполе погиб литовский режиссер-докуметалист Фото: литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (Arno Strumilos / 15min nuotr)
Автор: Владимир Костырин

В осажденном войсками РФ Мариуполе погиб известный литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс в результате вражеского ракетного удара. Он проводил съемку в городе, который более месяца подвергается обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал 15min и российского режиссера Виталия Манского.

По данным издания, Кведаравичюс ехал в машине, в которую попала ракета. 45-летнего режиссера доставили в больницу, где он вскоре и скончался.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерь*овой войне зла, против всего мира", - пишет Манский в своем Facebook.

Кведаравичюс родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему была присвоена степень магистра культурной антропологии.

В 2003-2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

Кведаравичюс ранее снял фильм о Мариуполе, освобожденном украинскими военными в 2014 году во время проведения АТО на Донбассе. Премьера ленты "Мариуполис" состоялась в феврале 2016-го на Берлинском международном кинофестивале.

Ранее мы писали, что под обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

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