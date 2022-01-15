Без осадков и существенных морозов: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем будет без осадков. При этом ветер будет умеренный, его скорость составит 5-10 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью ожидается от -6 -3 градусов, а днем -1 +3 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -5 градусов, а днем -1 +1.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -3 -5 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -3 до 0, а днем +1 +3.

В центре страны температура воздуха составит -4 -2 градусов, а днем -1 +1.

Погода в Киеве

В воскресенье в столице будет без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -3 -1, а днем прогреется до -1 +1 градусов.