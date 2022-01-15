ru ua
Сб, 15 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без осадков и существенных морозов: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 20:00
Без осадков и существенных морозов: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 16 января без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 16 января, по всей территории Украины будет без осадков. При этом в стране существенных морозов не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем будет без осадков. При этом ветер будет умеренный, его скорость составит 5-10 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью ожидается от -6 -3 градусов, а днем -1 +3 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -5 градусов, а днем -1 +1.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -3 -5 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -3 до 0, а днем +1 +3.

В центре страны температура воздуха составит -4 -2 градусов, а днем -1 +1.

Без осадков и существенных морозов: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В воскресенье в столице будет без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -3 -1, а днем прогреется до -1 +1 градусов.

Без осадков и существенных морозов: прогноз погоды на завтра

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины