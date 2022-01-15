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Без опадів і істотних морозів: прогноз погоди на завтра

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Субота 15 січня 2022 20:00
Без опадів і істотних морозів: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 16 січня без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 16 січня, по всій території України буде без опадів. При цьому в країні істотних морозів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень буде без опадів. При цьому вітер буде помірний, його швидкість складе 5-10 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі очікується від -6 -3 градусів, а вдень -1 +3 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -4 до -5 градусів, а вдень -1 +1.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -3 -5 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -3 до 0, а вдень +1 +3.

У центрі країни температура повітря складе -4 -2 градусів, а вдень -1 +1.

Без опадів і істотних морозів: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У неділю в столиці буде без опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі опуститься до -3 -1, а вдень прогріється до -1 +1 градусів.

Без опадів і істотних морозів: прогноз погоди на завтра

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