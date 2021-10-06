Без осадков и местами до +17: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

На Западе температура воздуха днем прогреется до +13 +17 градусов, а днем опустится до +3 +5.

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +12 +14, а ночью +3 +5.

На востоке столбики термометра днем покажут + 11 +14, в ночи упадут до +3 +5.

В южных областях синоптики обещают днем до +13 +17 градусов, а ночью +5 +8.

В центре страны температура воздуха днем составит +13 +15, а ночью снизится до +3 +5 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12 +14, а ночью упадет до +4 + 6 градусов.