Без осадков и до +30 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 13 сентября, будет солнечной во всех регионах. Температура воздуха прогреется до +30 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западных областях температура составит от +24 до +28 тепла. Ночью будет прохладнее - от +11 до +14 градусов.

В юго-восточных областях температура составит от +25 до +30 тепла днем и +6 +16 ночью.

В центральных и северных областях также будет тепло. Днем столбики термометров покажут от +23 до +27 тепла, а ночью от +6 до 13 градусов.

Погода в Украине на 13 сентября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области будет от +24 до +27 тепла днем и от +8 до +11 градусов ночью.

Погода в Киеве и области на 13 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Украине в большинстве регионов, которая ожидается 12-13 сентября.