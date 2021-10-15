Без осадков и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня будет сухой и теплой. Дневная температура воздуха местами поднимется до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе страны без осадков, днем от +12 до +15, ночью от -3 до +2. На севере днем от +11 до +14, ночью от +1 до +4.

В центральной части Украины сегодня переменная облачность, днем от +12 до +15, ночью от +1 до +5. На востоке днем от +11 до +15, ночью от +1 до +4.

Теплее всего будет на юге, здесь днем от +12 до +15, ночью от +4 до +9. В оккупированном Крыму днем до +17.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве