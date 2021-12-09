Осадки прекращаются, но не везде. В Украину идет потепление до +15

Циклон, который формировал погоду в течение прошедших суток уже теряет силу, осадки прекращаются. Кроме западных областей - там новые фронтальные системы с юго-запада, сообщили в УкрГидрометцентре. Столбики термометров в большинстве областей поползут вверх

Гололед и гололедица еще сохраняются, вдобавок, еще и туманы ухудшат видимость, отметили синоптики. Тем не менее, в дневные часы, с повышением температуры и усилением ветра, гололед и снег в некоторых центральных и северных областях начнут уже стремительно разрушаться и таять.

Завтра в Украине без существенных осадков, только в западной части днем дождь и мокрый снег (на Закарпатье в течение суток). Ночью и утром в большинстве областей страны туман, в западных, местами и в северных областях гололед, на дорогах гололедица

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1+6 тепла, днем +4+9, в южных областях и в Крыму +10+15 тепла; в западных областях ночью -0-5 мороза, днем 0+5 тепла.